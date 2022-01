Lowongan Kerja United Tractors Terbuka Bagi S1 Termasuk Fresh Graduate, Cek Syarat Lainnya

POS-KUPANG.COM - Informasi terbaru mengenai lowongan kerja di awal tahun 2022 ini berasal dari United Tractors.

United Tractors merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk yang membuka lowongan kerja untuk lulusan Sarjana (S1) berbagai jurusan termasuk fresh graduate juga bisa melamar bahkah mahasiswa tingkat akhir pun boleh menyampaikan lamarannya

United Tractors merupakan salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan menjangkau berbagai industri dan sektor.

Informasi lowongan kerja selalu dicari pencari kerja, apalagi bekerja di perusahaan besar menjadi dambaan banyak pencari kerja.

Jika tertarik, segera siapkan berkas dan masukan lamaran. Ingat, batas waktu memasukan lamaran hanya sampai 15 Januari 2021.

Untuk diketahui, saat ini United Tractors telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri, melalui lima pilar bisnis, yaitu Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan, Pertambangan, Industri Konstruksi, dan Energi

Lowongan kerja yang saat ini dibuka United Tractors untuk mengisi beberapa posisi yakni Management Trainee, Business and After Sales Consultant, Corporate Audit, Finance, and Accounting dan Corporate Information & Technology.

Merangkum dari akun Instagram resmi @unitedtractors.career, Sabtu 8 Januari 2022, berikut deskripsi kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan United Tractors.

Manajemen Trainee (MT)

Deskripsi kerja