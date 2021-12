XL Axiata Raih Beragam Penghargaan di Penghujung 2021

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Menjelang tutup tahun 2021, PT XL Axiata Tbk ( XL Axiata) meraih beragam penghargaan dan pengakuan publik dari berbagai ajang bergengsi, baik dari dalam negeri maupun internasional.

Setidaknya ada enam penghargaan dalam beragam kategori yang diterima perusahaan di sepanjang November - Desember 2021.

Manajemen XL Axiata memandang setiap penghargaan yang diraih, terutama yang terkait dengan kinerja perusahaan, sebagai motivator sekaligus tambahan tanggung jawab.

Chief Corporate Affair Officer XL Axiata, Marwan O. Baasir mengatakan, ditengah kompetisi industri telekomunikasi yang sangat ketat dan juga kondisi ekonomi yang cukup berat karena pandemi berkepanjangan, penghargaan dalam kategori apa pun yang diberikan oleh masyarakat atau kelembagaan sangat berarti.

"Semua penghargaan ini sekaligus merupakan tanggung jawab yang harus kami laksanakan untuk mempertahankannya, bahkan meningkatkannya ke level yang lebih baik lagi," kata dia, Rabu 29 Desember 2021.

Keenam penghargaan yang dimaksud adalah Best Women Empowerment Initiative with OustandingFemale Leadership untuk Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, dari ajang Indonesia Best Women Empowerment Awards 2021 'Redefining the Defined', yang diselenggarakan oleh HerStory Indonesia dan Warta Ekonomi sebagai apresiasi untuk perusahaan-perusahaan yang telah mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Penghargaan Marketeer of The Year 2021 - Telecom Services Sector, Industry Marketing Champion 2021dalam ajang Annual MarkPlus Conference 2021, yang diberikan kepada Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini oleh MarkPlus Inc. bekerja sama dengan majalah Marketeers dan Indonesia Marketing Association (IMA).

Penghargaan ini diberikan atas semangat pemasaran yang patut dicontoh dan dapat memberikan dampak yang besar baik pada kinerja bisnis perusahaan mereka dan masyarakat luas.

Penghargaan berikutnya, "The Most Popular Leader in Social Media 2021" Sub Kategori Pemimpin Korporasi Swasta yang diberikan untuk Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini XL Axiata dalam ajang Penghargaan The 7th Jambore PR INDONESIA (JAMPIRO) yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA.