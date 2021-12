Sandiaga Uno Sebut NTT Punya Potensi Pariwisata Sangat Besar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Menjelang HUT ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT), Pos Kupang bersama Pemerintah Provinsi NTT menggelar Webinar Nasional bertajuk 'Mengembangkan Pariwisata Modern di NTT', Kamis 16 Desember 2021.

Tema webinar nasional yang dipandu News Director Tribun Network, Febby Mahendra Putra itu mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno.

"Temanya keren banget, mengembangkan pariwisata modern di NTT, kita ketahui bersama NTT memiliki potensi pariwisata yang sangat besar baik dari sisi alam dan budayanya," katanya saat membawakan materi.

Sandiaga mengisahkan, ia mulai berkunjung ke Provinsi NTT pada awal tahun 2000an, saat ia memiliki usaha di bidang otomotif di daerah itu.

Saat itu, ia melihat potensi pariwisata baik di daratan Pulau Timor dan Pulau Flores.

"Saya melihat begitu banyak (potensi pariwisata), baik di Pulau Timor maupun di Flores dan baru saja saya menyelesaikan rapat dengan Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba barat dan juga Bupati Malaka, di mana kami ingin mengembangkan pariwisata," jelasnya.

Sandiaga menjelaskan, Provinsi NTT menjadi provinsi sentral pariwisata, di mana Labuan Bajo telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP).

Selain itu, Sandiaga juga menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata juga berfokus kepada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sehingga, Sandiaga berharap agar Tribunnews dapat berkontribusi bagi peningkatan SDM untuk seluruh masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya harap Tribunnews bisa berkontribusi bagi peningkatan SDM untuk seluruh masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, bukan hanya pelakunya tapi juga masyarakatnya yang luas, karena dalam rangka kita menciptakan ekosistem, kita harus pastikan NTT Menjadi pusat pemasaran parekraf di tahun 2022 dengan G20 dan ASEAN Leadership. Kita yakin bahwa bukan hanya Labuan Bajo tapi NTT Menjadi lokomotif kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif kita," katanya.

Di akhir pemaparan materinya, Sandiaga juga mengingatkan semua pihak untuk terus berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi dengan bingkai 3 G,

"Apa itu 3G, pertama Gercep, gerakan cepat, we dont have much time, kedua Geber, gerak bersama karena kita tidak dapat gerak sendiri-sendiri dan ketiga adalah gaspol, garap semua potensi online agar kita bangkit dan buka lapangan kerja," katanya. (*)

