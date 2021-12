Menteri BUMN Erick Thohir Luncurkan Teknologi Budidaya Ikan di Laut Lepas Karya Alumni ITS

Menteri BUMN Erick Thohir (3 kiri) dan Rektor ITS Prof. Mochamad Ashari, M.Eng (3 kanan) saat meluncurkan Ocean Farm di gedung Robotika Kampus ITS Surabaya, Sabtu (11/12/2021).

POS-KUPANG.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meluncurkan teknologi budidaya ikan di laut lepas.

Erick Thorir menyaksikan peluncuran Struktur Kepemrakarsaan Bisnis Ocean Farm ITS (OF ITS) dan Padi Ratun R.5 IKA ITS.

Kedua produk tersebut adalah hasil karya alumni ITS. Tidak hanya hadir, Erick Thohir juga memberikan dukungan agar produk inovasi tersebut dapat berkolaborasi dengan perusahaan – perusahaan BUMN.

Turut menghadiri acara peluncuran antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Emil Elestianto Dardak, B.Bus, MSc, Rektor ITS Prof. Mochamad Ashari, M.Eng, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) ITS Ir. Sutopo Kristianto, M.M, dan segenap sivitas akademika ITS.

Baca juga: Soroti Banyak Kontrak BUMN Bermasalah, Ahok Kena Sindir Stafsus Erick Thohir

Acara peluncuran dilakukan di Gedung Robotika Kampus ITS Surabaya, Sabtu (11/12/2021).

Ocean Farm adalah adalah bangunan budidaya ikan (akuakultur) yang dipasang di laut lepas dan dimanfaatkan untuk mengembangkan ikan.

Dengan metode ini, ikan dapat tumbuh alami di habitatnya, dan ikan dapat dipanen sepanjang tahun.

Ocean Farm ITS ini dapat merangkap ekowisata bahari terapung dan merupakan yang pertama di Indonesia.

Inovasi ini telah diujicobakan di perairan Sendang Biru, Jawa Timur, dengan komoditi ikan tuna untuk kebutuhan lokal maupun ekspor.

Sementara itu, Padi Ratun R.5 inovasi dari IKA ITS, telah diujicobakan di Sidoarjo, Jawa Timur dan Karawang, Jawa Barat.

Inovasi ini diharapkan mampu mengatasi masalah ketersediaan pangan nasional.

Baca juga: Ahok Dapat Sindiran Menohok dari Stafsus Erick Thohir Terkait Jabatannya Sebagai Komut Pertamina