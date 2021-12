Pop Up Store Map of The Soul Jakarta, Simak 5 Fakta Menarik Store yang Jual Produk Resmi BTS

POS-KUPANG.COM - Boy group BTS "hadir" di Indonesia dalam bentuk pop up store Map of The Soul Jakarta yang sudah dibuka sejak 8 Desember 2021.

Berlokasi di lantai 1 Mal Senayan City, Jakarta Pusat, pop up store itu menjual produk-produk resmi BTS.

Apa saja fakta menariknya? Berikut cerita selengkapnya hasil liputan Kompas.com, Rabu (8/12/2021):

1. Daftar online

Baca juga: Pengalaman Lucu Member BTS Gunakan Instagram, ARMY Langsung Heboh

Sebelum datang, pengujung harus mendaftar secara online via BTS Pop Up Asia.

Pendaftaran dibuka setiap Selasa dan gratis tanpa biaya masuk.

Dalam sehari, penyelenggara mengadakan 14 sesi.

Setiap sesi berlangsung 45 menit dan berkapasitas untuk 50 orang.

Baca juga: ARMY Indonesia Hingga Jutaan, BTS Pop Up Store Resmi Dibuka di Jakarta

"Dari sisi antrean di luar, dari registrasi online kami juga mengatur dengan rapi, dengan jarak (antar) penggemar. Tetap memakai masker," kata GM Marketing & Leasing Senayan City, Jacqueline Halim, Rabu.

2. Sediakan 400 produk

Ada 400 produk yang ditawarkan pop up store yang diselenggarakan oleh Toys Kingdom itu.

Jenis-jenis produk itu mulai dari jaket, hoodie, T-Shirt, topi, tas, sandal, laptop pouch, gantungan kunci, pulpen, note book, selimut, handuk dan sebagainya.

Baca juga: Luna Maya Dipuji Natizen Sampai Disebut Cocok Jadi Istri Member BTS, Usai Pakai Hanbok Korea Mewah