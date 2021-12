ARMY Indonesia Hingga Jutaan, BTS Pop Up Store Resmi Dibuka di Jakarta

BTS Pop up Store Resmi Dibuka di Indonesia

POS-KUPANG.COM - Setiap harinya, acara yang diselenggarakan oleh Toys Kingdom (bagian dari Kawan Lama Group) ini menyediakan 14 sesi dan masing-masing sesi berlangsung selama 45 menit untuk kapasitas 50 orang.

Mengingat jumlah penggemar BTS atau ARMY di Indonesia ada 4 juta orang lebih, External Affair Director Kawan Lama Group, Francesca Hutahean mengatakan bahwa registrasi online tersebut memudahkan untuk memonitor dan mengatur kapasitas pengunjung.

"Jadi semua orang yang datang akan merasa aman, nyaman, bisa enjoy di dalam pop up store kita," kata Francesca Hutahean saat konferensi pers di Senayan City, Rabu (8/12/2021).

Dilansir dari Kompas.com, Pop up store boy group BTS bertema "Map of The Soul" resmi dibuka mulai Rabu (8/12/2021) di Senayan City, Jakarta Pusat.

Baca juga: Baru Punya Instagram, Foto Profil Instagram Jimin BTS Bikin ARMY Heboh, Kenapa?

Setiap harinya pop up store ini beroperasi dari pukul 10.15 sampai 20.45 WIB dan masih akan dibuka hingga 13 Maret 2022.

Pop up store ini menawarkan 400 produk mulai dari jaket, hoodie, T-Shirt, topi, tas, sandal, laptop pouch, gantungan kunci, pulpen, note book, selimut, handuk dan sebagainya.

Namun, sebelum datang, pengujung harus mendaftar secara online via https://2021btspopupasia.morningkall.com.

Jadwal pendaftaran online dibuka setiap hari Selasa untuk setiap sesi mingguan.

Baca juga: Luna Maya Dipuji Natizen Sampai Disebut Cocok Jadi Istri Member BTS, Usai Pakai Hanbok Korea Mewah

GM Marketing & Leasing Senayan City, Jacqueline Halim menambahkan, pembukaan pop up store ini sudah mengikuti seluruh protokol kesehatan sesuai pemerintah.

"Dari sisi antrean di luar, dari registrasi online kita juga mengatur dengan rapi, dengan jarak (antar) penggemar. Tetap memakai masker," kata Jacqueline Halim.