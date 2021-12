SMATER Maumere Sabet 3 Medali Emas di Ajang Lomba Internasional

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM, MAUMERE-Setelah dua tahun terhenti karena dihantam badai corona, Paduan Suara Gita SMATER Choir (GSC) SMAK Frateran (SMATER) Maumere kembali menyabet tiga medali emas dalam ajang lomba paduan suara internasional yang dilaksanakan secara virtual.

Pelaksanaan lomba yang dilaksanakan sejak tanggal 1-5 Desember 2021 ini berhasil membawa SMATER Maumere meraih sukses di masa pandemi Covid-19.SMATER dalam ajang ini meraih juara Kategori teenagers GSC menyanyikan lagi Cikala Le Pompong Composed By Ken Steven, Kategori Folklore GSC menyanyikan lagu Bulu Gila Composed By Christian Isaac Tamaela dan Kategori Teenagers GSC berhasil nilai tertinggi dan berhak mendapatkan Tropy the winner of teenagers category competition.

Kesuskesan yang diraih sekolah dibawah Yayasan Mardi Wiyata ini saat penyelenggara lomba Bandung Choral Society melaksanakan kegiatan 10th Bali International Choir Festival.

“Puji Tuhan setelah dua tahun terhenti karena badai corona sejak 2019 hingga 2020 maka perlombaan ini baru kembali digelar dan kami berhasil meraih tiga medali emas. Ini sungguh luar biasa. Prestasi yang membanggakan sekolah, Nian Tanah Sikka dan NTT karena event internasional karena diikuti beberapa negara termasuk SMATER Maumere pesertanya,” kata Kepala Sekolah SMATER Maumere, Fr. M.Oswald, BHK, S.Pd, M.M kepada wartawan di Maumere, Senin, 6 Desember 2021 siang.

Ia menjelaskan, pihak sekolah sangat mengapresiasi perjuangan siswa SMATER bersama pembimbing, para orangtua dan semua pihak yang menghantar PS GSC SMATER Maumere meraih juara di ajang internasional.

“Prestasi ini sebenarnya mengalami banyak kendala. kendala nya karena lomba ini dilakukan secara virtual lalu fasilitas di Maumere juga tidak terlalu memenuhi untuk kami bisa ikut ini tapi atas kerjasama dengan pihak-pihak lain maka kami bisa mengikuti lomba ini. Apa yang diraih sangat luar biasa bukan hanya untuk sekolah tapi bagi Sikka dan NTT karena perlombaannya secara internasional,” papar Fr.Oswald.(*)

