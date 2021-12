Ada Apa Rumah Tangga Ruben Onsu , Sarwendah Liburan Ke Luar Negeri Sendirian, Begini Faktanya

POS KUPANG.COM -- Istri Ruben Onsu , Sarwendah tetiba saja berlibur sendirian ke Eropa

Padahal biasanya ibu angkat Betrand Peto sering berlibur bersama sang suami bahkan dengan keluarga besarnya

Intip deretan potret liburan Sarwendah ke luar negeri. Istri Ruben Onsu percaya diri pakai daster di Serbia.

Sarwendah sedang menikmati liburan di luar negeri.

Di liburannya kali ini, Sarwendah pergi bersama adik iparnya, Jordi Onsu

Sementara Ruben Onsu dan anak-anak tak ikut dan tinggal di rumah.

Sarwendah merasa sedih karena harus meninggalkan suami dan anak-anak.

"Kesayangan bunda semuaaaa, love you so much, mellow bgtt bener2 pertama kali pergi tanpa mrk," tulisnya di unggahan 24 November 2021 lalu.

Ibunda Betrand Peto itu liburan ke beberapa negara.

Liburan Sarwendah ke luar negeri ((Instagram @sarwendah29))

Tampak Sarwendah membagikan potret saat di Istanbul, Turki.

Rambut hitamnya dibuat bergelombang dan dibiarkan terurai.