Jungkook Terus Goda Jimin dengan Lelucon Lawas ini, Member BTS Beri Reaksi Menggemaskan

POS-KUPANG.COM - Sudah 5 tahun berlalu, Jungkook BTS rupanya tak bisa berhenti goda Jimin, tirukan koreografi ikonik.

BTS memiliki sederet lelucon internal yang mungkin ARMY pun tahu banyak.

Baru-baru ini, saat konser di SoFi Stadium, mereka kembali membawakan lelucon lawas.

Gerakan itu adalah koreografi Jimin BTS pada video musik Save Me.

Nah, Jungkook dan member BTS lainnya kembali membawakan lelucon itu bahkan saat konser di Los Angeles.

Sebagai informasi, lagu Save Me dirilis BTS pada tahun 2016.

Itu adalah lagu dari album mereka yang bertajuk The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever.

Baca juga: Polsek Kodi Bangedo Percepat Vaksinasi Warga Kejar Target 70 Persen pada Desember

Lagu tersebut benar-benar menjadi hit di kalangan penggemar dan publik karena suaranya yang catchy dan koreografinya yang energik.

Rupanya, ada satu momen yang paling melekat di otak Jungkook selama lima tahun terakhir.

Itu adalah koreografi Jimin yang melakukan gerakan dramatis saat membawakan bait pertama.