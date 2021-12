BTS Jadi Artis ke-3 yang Paling Banyak Diputar di Platform Spotify, Simak Urutannya

POS-KUPANG.COM - BTS menjadi artis ketiga yang paling banyak diputar di platform Spotify pada 2021, dibawah Bad Bunny dan Taylor Swift.

Artis lain yang masuk 10 besar tahun ini (dalam urutan menurun) yaitu Drake, Justin Bieber, The Weeknd, J Balvin, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, dan Juice WRLD.

Berdasarkan rilis Spotify laporan akhir tahun untuk 2021, Tercatat, Bangtan Boys (BTS) memiliki performa yang mengesankan tahun ini.

Dilansir dari Soompi, Kamis (2/12/2021), Spotify menerbitkan laporan Wrapped tahunannya, yang merangkum statistik streaming globalnya sepanjang tahun.

Dilansir dari Tribunnews.com, Apple Music mengungkapkan sehari sebelumnya bahwa lagu Dynamite milik BTS menjadi lagu petama yang paling banyak diputar di platformnya pada 2021 ini.

Selain itu, BTS baru-baru ini juga memecahkan rekor luar biasa, yaitu boy band besutan HYBE ini mencetak rekor lewat konser offline yang diselenggarakan di SoFi Stadium, Los Angeles.

Dalam konser yang bertajuk BTS Permission To Dance On Stage - LA itu, grup beranggotakan 7 orang tersebut mencetak sejarah sebagai artis pertama yang menjual habis tiket konser selama empat hari di SoFi Stadium.

BTS Permission To Dance On Stage - LA menjadi konser offline pertama BTS dalam dua tahun terakhir.

BTS menggelar secara offline pada 2019 lalu, bertahuk BTS Worls Tour Love Yourself: Speak Yourself The Final di Seoul, Korea Selatan.

Untuk diketahui, Permission To Dance adalah lagu terbaru BTS yang hits pada 2021 ini, lagu tersebut adalah single ketiga BTS yang menggunakan lirik berbahasa Inggris setelah lagu Dynamite dan Butter.

Lagu Permission to Dance juga melibatkan penyanyi sekaligus produser musik ternama dunia, Ed Sheeran yang dudapuk sebagai penulis lagu.

