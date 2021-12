Jadwal Tinju Dunia Minggu 5 Desember 2021, Gervonta Davis vs Isaac Cruz, Live di DAZN

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju Dunia Gervonta Davis vs Isaac Cruz digelar Minggu ini, (5/12/2021) via Live Streaming DAZN, bukan Siaran Langsung TVOne. Simak Tale Of The Tape kedua petinju.

Gervonta Davis akan mempertahankan gelar juara Tinju Dunia kelas ringan WBA reguler saat bertemu petinju Meksiko, Isaac Cruz, Minggu 5 Desember 2021. Siaran Langsung Tinju Dunia juga bisa diakses via Live Streaming DAZN, tak bisa via Live Streaming TVOne.

Pertarungan di jadwal tinju dunia antara Gervonta Davis vs Isaac Cruz rencananya akan tayang via Live Streaming DAZN mulai pukul 08.00 WIB, bukan Siaran Langsung TVOne yang biasa menayangkan world boxing.

Menghadapi Isaac Cruz, Gervonta Davis mematok target kemenangan KO.

"Itulah yang akan saya lakukan dalam pertarungan ini," katanya dilansir Boxing Scene.

Davis menyatakan, dirinya sangat bersemangat untuk pertarungan ini.

Persiapan keras terus dilakukan untuk melawan Cruz yang baru pertama kali dihadapinya.

"Kami berdua siap untuk menjadi yang terbaik. Saya siap untuk menampilkan pertunjukan yang bagus pada tanggal 5 Desember," ujarnya.

Davis mengatakan, apa pun bisa terjadi dalam tinju.

Untuk itu dirinya akan fokus pada pertarungan dan berusaha menghadapi tantangan apa pun yang akan dihadapi.