BTS Dapat Song of The Year, Inilah Daftar Lengkap Penerima AAA 2021

BTS Dapat Song of The Year

POS-KUPANG.COM - Penyelenggaraan ajang AAA 2021 berlangsung hari kamis (2/12/2021) di KBS Arena Hall, Korea Selatan.

Leetuk Super Junior dan Jang Won Young IVE ditunjuk sebagai pembawa acara ajang penghargaan tersebut.

Sejumlah artis dan penyanyi terkenal berhasil mendapatkan penghargaan AAA 2021.

Simak daftar pemenang Asia Artist Awards (AAA) 2021.

Dilansir dari Kontan.co.id, AAA 2021 diselenggarakan oleh Star News dan Star Continent.

AAA 2021 adalah upacara tahunan pertama kali dimulai pada 2016. Penyelenggaran AAA 2021 untuk menghormati aktor dan penyanyi di seluruh Asia.

Lee Seung Gi memenangkan Daesang untuk kategori TV Actor of the Year di penghargaan AAA 2021.

Sementara, aktor Kim Seon Ho yang tidak menghadiri ajang penghargaan AAA 2021 meraih dua kemenangan untuk kategori RET Popularity Award (Actor) dan U+ Idol Live Popularity Award (Actor).

Lee Seung Gi memenangkan Daesang untuk kategori TV Actor of the Year dan aktor Kim Seon Ho mendapat 2 piala meski tidak hadir dalam AAA 2021. Jeon Yeo Been dan Han So Hee mendapat piala untuk kategori AAA Best Artist (Actor).

Penghargaan AAA 2021 tahun ini membagikan sembilan Daesang. Untuk kategori seni peran ada Actor of the Year (Lee Jung Jae , TV Actor of the Year (Lee Seung Gi), Film Actor of the Year (Yoo Ah In).

