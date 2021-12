Renungan Harian Katolik Rabu 1 Desember 2021: Yesus Peduli (Mat 15:29-37)

Oleh: RD. Eman Kiik Mau

POS-KUPANG.COM - Kitab Suci selalu memberi kesaksian bagaimana Yesus sungguh a man for others, a man of compassion, an abundant giver.

Hati Yesus terarah pada kemalangan orang. Ia menolong pada waktunya dan selalu secara melimpah.

Beda dengan para rasul Yesus. Mereka cenderung mulai dengan ragu, khawatir dan selalu memakai perhitungan manusiawi.

Mereka terlalu bersandar pada kemampuan sendiri.

Inilah yang membuat mereka pesimis, skeptis, lalu malah tertutup pada rahmat yang ada di genggaman mereka.

Yesus peduli. Ia menjadi wajah Allah yang memelihara, yang peduli, yang memberi.

Ia memberi secara melimpah. Memuaskan. 7 bakul penuh. 7 itu angka penuh, angka yang sempurna.

Masa adven bisa menjadi masa menghitung-hitung berkat Tuhan sepanjang tahun liturgis yang lalu sekaligus mensyukurinya.