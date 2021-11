DAEBAK, ARMY Ikutan Senang, BTS Raih Nominasi Grammy Awards 2022 Katagoiri Grup, Ini Lawannya

POS KUPANG.COM -- Para fans setia grup vokal asal Korea BTS , ARMY tentu saja ikutan sendang idola mereka masuk nominasi Grammy Award 2022

Dikutup dari Soompi , pada tanggal 23 November waktu setempat, Recording Academy secara resmi mengumumkan nominasi tahun ini untuk Grammy Awards tahunannya—dan sekali lagi, BTS telah mendapatkan anggukan.

Lagu hit grup "Butter" telah dinominasikan untuk Best Pop Duo/Group Performance 2022, menandai nominasi kedua BTS dalam kategori tersebut: tahun lalu, BTS meraih nominasi pertama mereka untuk "Dynamite."

Tahun ini, BTS melawan sesama nominasi Tony Bennett & Lady Gaga (untuk “I Get a Kick Out of You”), Justin Bieber & benny blanco (“Lonely”), Coldplay (“Higher Power”), dan Doja Cat menampilkan SZA (“Kiss Me More”).

Grammy Awards ke-64 tahunan akan diadakan pada 31 Januari 2022 di Los Angeles.

Babagamana, para ARMY ikutan banggsa dan senang?

BTS Membuat Sejarah Saat Mereka Memenangkan Artist Of The Year Di American Music Awards 2021

Masih dari Soompi , BTS memenangkan Artist of the Year—kehormatan terbesar malam itu—di American Music Awards 2021!

American Music Awards 2021 berlangsung di Microsoft Theater di Los Angeles pada 21 November. BTS menghadiri upacara secara langsung dan meraih ketiga penghargaan yang mereka nominasikan, yaitu Favorite Pop Duo or Group, Favorite Pop Song for “Butter, ” dan Artis Tahun Ini. Untuk Artist of the Year, BTS melawan Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd.

BTS telah menjadi artis Asia pertama dalam sejarah yang memenangkan Artist of the Year di American Music Awards, dan ini juga menandai tahun ketiga berturut-turut BTS memenangkan Favorite Pop Duo or Group.

