Daebak, BTS Cetak Sejarah Jadi Artis of the Year di AMA 2021, Pesan RM untuk ARMY Menyentuh

POS-KUPANG.COM - BTS cetak sejarah Artist of the Year di American Music Awards (AMA) 2021, RM sampai gugup saat pidato.

AMA 2021 telah digelar di Microsoft Theater Los Angeles pada 21 November 2021, disiarkan secara langsung lewat saluran ABC.

BTS tampak menghadiri upacara penyerahan penghargaan tersebut.

Mereka awalnya dinominasikan untuk 3 kategori, dan berhasil memenangkannya.

Ketiga penghargaan itu yakni Favorite Pop Duo or Group, Favorite Pop Song, dan Artist of the Year.

BTS menangkan 3 penghargaan AMA 2021. (Twitter @AMAs)

BTS juga berhasil mencetak sejarah, sebagai artis Asia pertama yang memenangkan Artist of the Year di American Music Awards.

Mereka melampaui nominasi lainnya, Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd.

Untuk penghargaan Artist of the Year, RM sempat lupa apa yang seharusnya ia katakan dalam pidato.

Ia tampak gugup dan tak henti-hentinya mengungkapkan rasa terima kasih dan merasa begitu terhormat berada di panggung tersebut bersama artis luar biasa lainnya.

“Terima kasih AMA, kami benar-benar merasa terhormat berada di panggung ini dengan artis yang luar biasa dan luar biasa. tepat di sini. Kami sangat tersanjung. Terima kasih untuk itu," tutur RM.