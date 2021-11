Kelakuan Jin Saat Jungkook Belum Selesai Pidato di AMAs 2021 Tuai Komentar, ARMY Beri Reaksi

POS-KUPANG.COM - BTS terima Artist of the Year American Music Awards (AMA) 2021,Jungkook pidato belum selesai tapi langsung digendong Jin menjauh dari mikrofon.

AMA 2021 telah digelar di Microsoft Theater Los Angeles pada 21 November 2021, disiarkan secara langsung lewat saluran ABC.

Para anggota BTS tampak menghadiri upacara penyerahan penghargaan tersebut.

Mereka yang awalnya dinominasikan untuk 3 kategori, berhasil memenangkannya.

Ketiga penghargaan itu yakni Favorite Pop Duo or Group, Favorite Pop Song, dan Artist of the Year.

Jungkook BTS saat pidato di AMA 2021. (ABC)

BTS berhasil mencetak sejarah, sebagai artis Asia pertama yang memenangkan Artist of the Year di American Music Awards.

Mereka melampaui nominasi lainnya, Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd.

Para anggota Bangtan Boys itu naik ke atas panggung saat menerima piala.

Ada momen spesial saat para member BTS menyampaikan pidato.

Saat Jungkook menyampaikan sepatah kata-kata, ia langsung digendong Jin menjauh dari mikrofon.