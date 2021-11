Daebak, Suga Minta Jungkook Tulis Lagu untuk Album Baru BTS, ARMY Beri Reaksi

POS-KUPANG.COM - Dikenal piawai menggubah lagu-lagu hit, Jungkook dipercayai Suga menulis lagu untuk album baru BTS.

Mengetahui hal tersebut, para ARMY tentu sangat bersemangat.

Mereka antusias dengan kreasi terbaru dari komposer Jungkook.

ARMY tentu paham, Jungkook telah menghasilkan beberapa mahakarya untuk BTS selama bertahun-tahun.

Lagu-lagu seperti 'Magic Shop', 'Still with You', 'My Time and Your Eyes Tell', 'Film Out', dan 'Stay' adalah beberapa contohnya.

Jadi, wajar jika Suga memintanya untuk mencurahkan sihir musiknya untuk lagu yang sedang ia kerjakan.

Suga selalu menjunjung tinggi Jungkook, mengatakan bahwa Jungkook adalah orang paling berbakat yang pernah bekerja dengannya.

Baca juga: Para ARMY Intip Yuk, Ini Rentetan Lagu Kolaborasi BTS dengan Musisi Internasional

Hal itu baik di dalam maupun di luar label (Big Hit).

Suga juga sering mengatakan kepada semua orang bahwa ia bekerja dengan fakta terkait Jungkook tersebut.

Para member dan ARMY tentu setuju dengannya, dan mengakui bakat luar biasa Jungkook BTS sebagai musisi.