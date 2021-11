Inilah Lirik Lagu Falling Harry Styles yang Dinyanyikan Ulang Jungkook BTS

POS-KUPANG.COM - "Falling" merupakan lagu Harry Styles yang dibawakan ulang oleh personel BTS, Jungkook.

Lagu "Falling" dirilis Jungkook pada 2019 lalu.

Dibawakan ulang oleh JK, lagu ini trending di YouTube dan per Selasa (9/11/2021) ditonton sebanyak 20 juta kali sejak perilisannya 28 Oktober 2021 lalu.

Berikut ini lirik lagu "Falling" dari Jungkook BTS:

[Verse 1]

I’m in my bed

And you’re not here

And there’s no one to blame but the drink in my wandering hands

Forget what I said

It’s not what I meant

And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

[Verse 2]

You said you cared, and you missed me too

And I’m well aware I write too many songs about you

And the coffee’s out at the Beachwood Cafe

And it kills me ’cause I know we’ve run out of things we can say

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

[Bridge]

And I get the feeling that you’ll never need me again

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if you’re someone I just want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’