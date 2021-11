Filipina Minta Netflix Hapus Sembilan Garis Putus-putus China di Laut China Selatan

Hentikan normalisasi klaim ilegal, kata DFA.

POS-KUPANG.COM - Pihak berwenang Filipina memerintahkan Netflix untuk menarik episode drama politik "Pine Gap" yang menunjukkan apa yang disebut peta sembilan garis (nine-dash line) yang digunakan oleh China untuk menegakkan klaim luasnya di Laut China Selatan, kata kementerian luar negeri Filipina di Manila, Selasa 2 November 2021.

Perintah itu disampaikan di Acara Populer The Movie and Television Review and Classification Board.

The Movie and Television Review and Classification Board menyampaikan instruksi kepada raksasa streaming tersebut, bertindak atas pengaduan yang diajukan oleh Departemen Luar Negeri, yang mengatakan bahwa peta tersebut melanggar kedaulatan Filipina.

Netflix "diharapkan untuk mematuhi putusan itu," kata Kemenlu. Pada Selasa pagi, episode dua dan tiga dari seri tidak lagi tersedia dengan catatan bahwa mereka "dihapus oleh permintaan pemerintah".

"Pine Gap" menceritakan kisah unit pertahanan bersama yang didirikan oleh AS dan Australia di mana "mata-mata bekerja dengan, dan melawan satu sama lain," menurut Netflix.

Di dunia nyata, ini sejajar dengan upaya Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison untuk melawan meningkatnya ketegasan China di laut.

Pada 2016, Filipina memenangkan kasus penting melawan China di hadapan pengadilan yang didukung PBB yang membatalkan sembilan garis putus-putus.

Beijing menolak untuk mengakuinya, dan Presiden Rodrigo Duterte yang baru terpilih pada waktu itu menolak untuk memamerkan hubungan yang lebih dekat dengan Presiden China Xi Jinping.