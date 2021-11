Benarkah Lidah Buaya Turunkan Kadar Gula Darah? Ini Hasil Penjelasan Ilmiahnya

POS-KUPANG.COM - Lidah buaya atau Aloe vera ternyata merupakan tanaman yang mengandung 75 senyawa aktif.

Lidah buaya dianggap ampuh menurunkan gula darah para penderita diabetes.

Lalu bagaimana menggunakan lidah buaya turunkan gula darah?

Lidah buaya populer dalam pengobatan tradisional sejak zaman dahulu kala.

Mengutip dari Medical News Today, analisis yang diterbitkan dalam The Journal of Alternative and Complementary Medicini mengungkapkan penderita diabetes dengan glukosa darah puasa dia atas 200 mg/dl diuntungkan dengan pengobatan lidah buaya oral.

Apa sih diabetes itu?

Diabetes merupakan kondisi seumur hidup dimana gula darah terlalu tinggi yang mengakibatkan kerusakan organ jika tidak diobati.

Ada sekitar 382 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan diabetes dan diabetes tipe II.

Umumnya, penderita diabetes mencari pengobatan komplementer dan alternatif. Salah satu obat yang populer adalah lidah buaya.

Sekedar info, lidah buaya merupakan bahan alami yang banyak digunakan dalam pengobatan sejak dulu oleh orang Cina, Mesir, Yunani, India, Jepang, dan Meksiko.