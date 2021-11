Derrick Heng menjabat sebagai Direktur Marketing Telkomsel sejak November 2021

Dengan pengalaman lebih dari 26 tahun, Ia merupakan seorang profesional yang memiliki sejumlah

pengalaman di bidang periklanan, pemasaran, penjualan, terutama di sektor industri telekomunikasi

dan teknologi.

Sebelum dipercaya sebagai Direktur Marketing Telkomsel, Derrick menduduki berbagai posisi

strategis selama 23 tahun bersama Grup Singtel, di mana 15 tahun pertamanya Consumer Singapore

in Marketing and Segment, dengan tonggak penting seperti mempercepat pangsa pasar segmen

anak muda, serta mendorong brand leadership serta menangani sponsorship SingTel untuk ajang

international F1.

Selanjutnya, dalam 8 tahun terakhir, Ia menjalani penugasan regional di Telkomsel dan Globe

Telecom Filipina.

Dalam peran terakhirnya, Ia baru saja menyelesaikan masa jabatan 5 tahun di Globe

sebagai Senior Advisor dan Small & Medium Business Group, di mana Ia memimpin poros untuk solusi

digital yang beyond connectivity, mempelopori inisiatif ekosistem sektor pendidikan dan pariwisata,

dan meraih banyak penghargaan untuk sejumlah program unggulan.

Gelar pendidikan Master of Management dari Macquarie Graduate School of Management juga

telah Ia raih setelah menyelesaikan gelar Bachelor of Arts and Social Sciences dari National University

of Singapore. Selain itu, Derrick juga telah menyelesaikan pendidikan Executive Development

Program dari INSEAD - Globe Executive Course, serta Game for Global *)