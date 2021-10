Direktur Politeknik Negeri Kupang Lepas Mahasiswa dan Alumni yang Kuliah di Taiwan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Direktur Politeknik Negeri Kupang, Frans Mangngi, S.T., M.Eng melepas mahasiswa dan alumni Politeknik Negeri Kupang untuk melanjutkan studi di Taiwan.

Terdapat 22 mahasiswa D3 yang akan melanjutkan program S1 di Taiwan plus melaksanakan program magang di industri di negeri itu. Selain itu, ada juga dua orang alumni S1 Terapan dari Politeknik Negeri Kupang yang akan melanjutkan studi S2 di Taiwan.

Total terdapat 24 mahasiswa dan alumni yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di Taiwan pada tahun 2021. Sebagian besar pendanaan beasiswa berasal dari kampus mitra Politeknik Negeri Kupang di Taiwan dan dari Gubernur/ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Frans Mangngi, S.T., M.Eng yang ditemui di Gedung A Politeknik Negeri Kupang, Selasa, 19 Oktober 2021 menyatakan sangat gembira melihat program 2+i yaitu studi lanjut S1 bagi mahasiswa semester akhir maupun bagi fresh graduate D3 untuk menyelesaikan studi S1 di kampus mitra Taiwan tetap berlanjut.

Direktur Frans meminta kepada para penerima beasiswa untuk melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan menimba ilmu terbaik selama di Taiwan. Sebagai seorang lulusan kampus di luar negeri, Frans juga berbagi pengalaman selama di rantau.

Menurutnya, penerima beasiswa harus mampu mengharumkan nama Politeknik Negeri Kupang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Frans meminta penerima beasiswa agar selalu bersandar kepada Yang Maha Kuasa sebagai pemberi kehidupan.

Butje Louk Fanggi, ST., M.Eng., Ph.D, Kepala Kantor Urusan Internasional menjelaskan bahwa sejak tahun 2019, Politeknik Negeri Kupang telah melaksanakan kerja sama studi lanjut bagi para mahasiswa dan alumninya ke beberapa kampus besar di Taiwan.

Pada tahun 2019, 10 orang mahasiswa dan alumni ke Taiwan untuk mengikuti program ini di mana mereka akan diwisuda tahun depan dan segera kembali ke Indonesia.

Pada tahun 2020, program ini tidak dilaksanakan karena adanya pandemi. Program 2+i kembali dibuka pada tahun 2021 diikuti jumlah peserta yang semakin banyak yaitu 22 orang, berasal dari jurusan teknik sipil, mesin, dan listrik.

Sebagai tambahan, sejak tahun 2020, para alumni program S1 Terapan juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 di beberapa kampus mitra di Taiwan. Tahun 2020, sudah ada satu orang alumni pariwisata yang memulai studi lanjut S2 di National Yunlin University of Science and Technology, diikuti oleh dua orang alumni dari jurusan yang sama juga di kampus National Yunlin University of Science and Technology pada tahun ini.

Program studi lanjut 2+i dan studi lanjut S2 merupakan program tahunan yang dikhususkan oleh Politeknik Negeri Kupang bagi para mahasiswa dan alumninya. Seleksi akan dibuka lagi pada awal tahun 2022. (*/pol)

Berita Pendidikan Lainnya: