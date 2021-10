ARMY Bersiap, Jin BTS Bakal Nyanyi OST Drama Jirisan, Drakor Jun Ji Hyun dan Ju Ji Hoon

POS-KUPANG.COM - Member BTS, Jin akan menyanyikan original soundtrack (OST) untuk drama Jirisan yang dibintangi aktris Jun Ji Hyun dan aktor Joo Ji Hoon.

Jumat 1 Oktober 2021, rumah produksi AStory secara resmi mengumumkan bahwa Jin akan menyanyikan lagu utama untuk drama yang sangat dinanti itu.

“Lagu Jin BTS untuk OST Jirisan akan menjadi lagu utama untuk Jirisan, dan Anda akan dapat mendengarnya mulai dari pertengahan drama," kata AStory.

Tanggal perilisan lagu masih belum dipublikasikan.

"Kami akan mengumumkan tanggal rilis (untuk lagu tersebut) pada waktu yang berbeda," ungkap AStory.

Bagi idol bernama lahir Kim Seokjin, ini merupakan OST kedua.

Sebelumnya dia berduet dengan member lain BTS, V, dalam lagu "It's Definitely You", OST drama Hwarang: The Poet Warrior Youth.

Jirisan adalah drama misteri yang dibintangi oleh Jun Ji Hyun sebagai Seo Yi Kang, seorang penjaga hutan terbaik di Taman Nasional Gunung Jiri.

Lalu Joo Ji Hoon sebagai pasangan rookie Kang Hyun Jo, yang menyembunyikan rahasia yang tak terkatakan.

Drama ini ditulis oleh penulis serial Kingdom, Kim Eun Hee dan disutradarai oleh sutradara Goblin, Lee Eung Bok.

Drama itu menceritakan dua penjaga saat mereka menyelidiki kebenaran di balik kecelakaan misterius yang terjadi di gunung.

Jirisan ditayangkan perdana pada 23 Oktober pukul 21.00 KST (19.00 WIB).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jin BTS Akan Nyanyikan OST Drama Jirisan, Dibintangi Jun Ji Hyun dan Ju Ji Hoon"