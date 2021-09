BTS Berhasil Menangkan Lima Kategori di Acara Meus Premios Nick Awards 2021, Apa Saja ya Para Army?

POS-KUPANG.COM – Akhir tahun ini telah ada kabar baik bagi para ARMY di seluruh dunia.

BTS akan melakukan konser tatap muka di Los Angels Amerika Serikat.

Berbagai persiapan untuk menggelar konser ini pun sudah dipersiapkan.

Begitu juga dengan para ARMY yang berburu tiket konser di LA tersebut.

Tak hanya itu, kabar gembira lainnya juga dirasakan oleh para member BTS.

BTS kembali membawa pulang piala. Kali ini grup dengan tujuh orang anggota tersebut berhasil menang dalam lima kategori pada acara Meus Premios Nick Awards 2021 (MPN), Rabu (29/09/2021).

Meus Premios Nick Awards 2021 berlangsung pada 28 September 2021 kemarin, di Sao Paulo, Brasil melalui Nickelodeon.

Seperti tahun sebelumnya, penghargaan diadakan secara virtual dan dipandu oleh Bianca Andrade dan Fred melalui siaran YouTube dan Facebook.

Dilansir dari Tribunnews.com, Lima kategori yang berhasil dibawa pulang BTS di antaranya, Fan of the Year oleh ARMY, Favorite Hit International lewat lagu “Butter”, Challenge Hits of the Year lewat lagu “Permission to Dance”, Clip of the Year lewat lagu “Butter” dan Favorite Musical Group.

Hal tersebut menambah panjang sederet prestasi yang telah mereka dapatkan sebelumnya, lagu “Butter” dan “Permission to Dance” sendiri sudah mendapat banyak sekali perhargaan setelah perilisannya.

Setelah empat bulan rilis, video musik “Butter” sudah disaksikan sebanyak hampir 570 juta kali, sedangkan untuk video musik “Permission to Dance” sudah diputar sebanyak hampir 330 juta kali dalam waktu dua bulan setelah rilis.

Baru-baru ini lagu “Permission to Dance” juga sempat dibawakan dalam Sidang Umum PBB ke-76. Lagu tersebut juga menjadi tema dalam konser mereka yang akan datang di Los Angeles, Amerika Serikat.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BTS Bawa Pulang Lima Penghargaan pada Meus Premios Nick Awards 2021.