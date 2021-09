Atlet Silat NTT Yeni Kause Terancam Batal Ikut PON

POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Atlet pencak silat PON XX/2021 andalan NTT, Yeni Kause terancam batal ikut PON. Yeni yang akan turun di kelas B putri ini,terkendala izin yang belum keluar dari kesatuannya yaitu Panglima Koarmada II Surabaya.

Ketua Umum KONI NTT, Andre Koreh yang dihubungi, Senin 27 September 2021 mengatakan, surat izin yang dikirim oleh Pemda NTTdan ditandatangani Sekda NTT itu terlalu umum sifatnya. Menuutnya, hal itu karen tidak dicantumkan pangkat/NRP dan kesatuan asal yang bersangkutan bertugas.

‘Akibatnya dari atasannya tidak proses surat tersebut,’ kata Andre.

Surat permohonan izin bernomor : 426/12/PO/2021 tgl 24 September 2021 yANg ditanda tangani oleh Sekda NTT atas nama Gubernur disertai daftar lampiran nama nama atlet dan official tanpa ada alamat, kesatuan/tempat kerja para atlet dan official.

Menurutnya, agar atlet Yeni Kause bisa ikut PON XX/2021, maka dirinya sebagai Ketua umum Koni NTT sebagai penanggung jawab untuk atlet peserta PON NTT mengambil alih urusan izin dengan bersurat secara khusus kepada Panglima Koarmada II di Surabaya.

Menurutyna, surat itu telah dikirim Senin 27 September 2021. ‘Kita harapkan izin tersebut segera diproses oleh atasannya. Hal ini karena atlet pencak silat sudah harus berada di Papua tanggal 2 Oktober 2021.

Untuk diketahui, Yeni Kause ke PON XX Papua 2021 lolos by name bukan by kelas. Dengan demikian, tidak bisa diganti dengan atlet lain. Hal ini jua karena semua persyaratan sudah proses dari mulai pendaftaran tahun 2020 dan terakhir sudah selesai akreditasi oleh Tim keabsahan KONI Pusat sehingga Yeni berhak mewakili NTT di PON XX Papua 2021.