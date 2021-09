Cerita Suliadi, Rela Menunggu Jokowi Bangun Tidur di Dalam Mobil, "Kok Tidak Dibangunkan?"

POS-KUPANG.COM - Joko Widodo (Jokowi) sudah menjabat Wali Kota Solo pada tahun 2005 - 2012. Sudah lebih dari 10 tahun lalu.

Namun, cerita tentang Jokowi semasa jadi Wali Kota Solo belum pernah usang. Bahkan bermunculan berbagai testimoni unik tentang ayah Gibran dan Kaesang tersebut.

Kali ini testimoni itu disampaikan oleh mantan sopir Jokowi bernama Suliadi, sebagaimana ditayangkan di instagram @jokowi dan Youtube Presiden Jokowi, Sabtu 24 September 2021.

"Semasa jadi wali kota di Solo, sehari-hari saya disopiri oleh Pak Suliadi. Ia seorang pria yang begitu sabar," begitu Jokowi memberi pengantar di instagram tentang video yang berjudul, "Cerita Suliadi, Mantan Sopir Pak Jokowi".

Video itu memperlihatkan Suliadi yang bercerita diselingi gambar hidup Suliadi sedang menyetir mobil.

Suliadi juga tampak bersahaja. Seluruh ceritanya berkisah tentang berbagai kebaikan Jokowi, yang kalau disarikan betapa dia bangga pernah menjadi sopir Jokowi yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia.

"Terharu sekali pak nontonnya, sekalian bangga Republik ini pernah dipimpin oleh seorang bapak yg sederhana jujur santun tanggung jawab berintegritas tinggi, sehat selalu pak presiden ku," komen badlynnton setelah menonton video tersebut.

"Maaf, saya nonton begini ikut mbrebes mili," komen indri.rs.anc.

"Benar-benar terharu. I'm so proud of you Mr. Presiden," komen komiedwars.