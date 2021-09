Bupati Manggarai Timur, Sabet Penghargaan Dalam Ajang Visionary Leader 2021

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG---Satu lagi prestasi yang ditoreh oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Kali ini kabar membanggakan datang dari Bupati Andreas Agas, SH.,M.Hum, Mantan Kepala Kantor Komisi Ombudsman Nasional Wilayah NTT dan NTB pada tahun 2005-2007, ini meraih penghargaan bergensi dari ajang Visionary Leader 2021 yang diselenggarakan oleh MNC Portal, dalam kategori Leader In Tourism Management Based on Local Wisdom.

Bupati Agas menerima penghargaan itu dalam acara malam Inagurasi, MNC Conference Hall, iNews Tower, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 9 September 2021 malam.

Prestasi ini diraih setelah melewati proses penilaian dan penjurian yang cukup panjang oleh beberapa juri. Prosesnya sudah dimulai sejak bulan Maret 2021.

Adapun yang didapuk sebagi juri diantaranya Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy, Ketua Pembina Indonesia Institute For Corporate Directorship Andi Ilham Said, serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto.

Dalam malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader (IVL) season VII Bupati Andreas Agas adalah satu dari delapan kepala daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan itu.

Acara dengan mengambil tema 'Peran Visi di Tengah Pandemi', bertujuan untuk mengukur dan menguji kekuatan visi para pemimpin daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia untuk menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan,mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi tersebut di wilayah kepemimpinannya.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan pandemi Covid-19 hingga kini masih terjadi menjadi tantangan bagi para kepala daerah dari pusat hingga tingkat gubernur, wali kota dan bupati. Di sinilah ujian bagi para kepala daerah dalam menjalankan visi pemerintahan di tengah misi menghadapi pandemi Covid-19.

"Kami yakin setiap kepala daerah memiliki visi dalam mencari dan mengaplikasikan solusi terhadap permasalahan pada pandemi Covid-19. Dalam Indonesia Visionary Leader bisa tergambar bagaimana solusi yang dijalankan oleh para pemimpin atau kepala daerah tersebut dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di daerahnya masing-masing,"ucap Hary Tanoesoedibjo.