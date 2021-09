Persija Layak Dapat Poin Lawan PS Sleman, Berbenah Lawan PSIS

POS KUPANG.COM-- Ditahan imbang PS Sleman 1-1, Persija harus puas berada di peringkat 11 klasemen sementara Liga 1.

Hasil 1-1 bagi PS Sleman dan Persija dianggap memang pantas diterima keduana.

Statistik pertandingan memang menunjukkan keduanya bermain sama kuat.

Penguasaan bola Persija 54 persen, PS Sleman 46 persen.

Baca juga: Bermain Imbang 1-1 Lawan PSS, Pelatih Pesija Angelo Alessio Anggap Adil, Yann Kecewa

Shot on target sama-sama 6 kali, sedang shot of target Persija 7 kali PS Sleman 4 kali.

Ada pun sukses PS Sleman menahan Persija adalah dengan lebih banyak melakukan takel hingga sebanyak 16 kali sementara Persija 4 kali.

Statistik pertandingan PS Sleman vs Persija Jakarta 1-1 (Twitter @Liga1Match)

Pelatih Persija Angelo Alessio menganggap hasil itu merupakan hal yang pantas diraih keduanya.

Terutama di babak pertama, katanya, Persija menciptakan banyak peluang mencetak gol, namun gagal menjadi gol.

Baca juga: Main Imbang PSS vs Persija Yan Motta Belum Puas

Pada laga berikutnya, Persija akan menjamu PSIS Semarang 12 September.

"Pertandingan pertama. Pertandingan away. Lawan Sleman, susah menang. Marco Motta gak tune in. Benahin buat match kedua ya Can @persija_jkt," demikian cuitan Ketum Jakmania, @DikySoemarno