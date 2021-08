Renungan Harian Katolik Selasa 24 Agustus 2021,Pesta St. Bartolomeus: Mari dan Lihatlah (Yohanes 1:45-51)





Oleh: RD. Fransiskus Aliandu

POS-KUPANG.COM - Menurut cerita penginjil Yohanes, ditemani Petrus dan Andreas, Yesus pergi ke Galilea. Di sana Ia menjumpai Filipus, yang berasal dari kota yang sama seperti Petrus dan Andreas, yakni Betsaida, yang berarti "rumah para nelayan". Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah Aku."

Filipus kemudian pergi menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."

Sebagai orang Galilea, Natanael mengenal keluarga Yesus di Nazaret, suatu desa yang tidak mempunyai nama baik. Ia pun menjawab dengan mengolok, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"

Filipus yang telah tersentuh oleh Yesus, tidak mau berdebat dan membuktikan apa yang telah dialaminya. Ia hanya berkata, "Mari dan lihatlah".

Maksudnya, "Mari dan lihatlah sendiri. Mari rasakan sendiri pengalaman yang sudah saya rasakan sendiri."

Dalam kenyataan kadang kala tidak perlu berdebat dan membuktikan untuk meyakinkan orang tentang apa yang dialami secara pribadi. Soalnya tak mudah untuk melukiskan perasaan hati dan pengalaman pribadi. Bahkan sering kali perdebatan justru berakibat buruk, memunculkan pertengkaran tak berujung.

Seorang teman dari Flores, ketika baru tiba di Sumatera, tak bisa diyakinkan bahwa buah durian itu enak untuk dinikmati. Mau dilukiskan dan dijelaskan kayak apa pun, ia tetap bersikukuh dengan "keyakinannya" bahwa durian tak enak. Ia bilang, "Baunya aja udah menyengat."

Orang Latin bilang, "de gustibus non est disputandum". Soal selera tak usah diperdebatkan. Atau, dalam pengertian yang sama, orang Inggris bilang, "There is no accounting for taste(s)". Tak ada perhitungan untuk rasa.