New York Fashion Week Digelar September Mendatang, Luna Maya akan Pamerkan Ini di Amerika Serikat

Foto Luna Maya terpampang di salah satu billboard di Times Square New York City, Senin 23 Agustus 2021

POS-KUPANG.COM – Nama artis Luna Maya hingga kini masih sangat populer.

Menjelang, New York Fashion Week (NYFW) foto Luna Maya sudah ada di billboard New York City Amerika Serikat.

Aktris Luna Maya sangat senang wajahnya terpampang di salah satu billboard di Times Square, New York City, Senin 23 Agustus 2021.

Luna menunjukkannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Wajah Cantik Luna Maya Terpampang di Times Square New York , Artis Indonesia Lain Juga Muncul

"How I start my monday with a good news," tulis Luna di keterangan unggahan itu, dikutip dari akun @lunamaya, Senin.

Sebelumnya, wajah sejumlah selebritas Indonesia ditampilkan di billboard tersebut.

Mereka adalah Gading Marten, Luna Maya, Enzy Storia, Febby Rastanty, Denny Sumargo, Alika Islamadina, Uus, Arief Muhammad, Ayla Dimitri, dan Den Dimas.

Bintang-bintang Indonesia tersebut memperkenalkan Erigo, produk fashion asal Indonesia, di New York Fashion Week pada September mendatang.

Selain Luna, influencer dan YouTuber Arief Muhammad juga mengunggah foto billboard yang memajang wajahnya.

Baca juga: Wajah Cantik Luna Maya Terpampang di Times Square New York , Artis Indonesia Lain Juga Muncul

Arief mengungkap, ia dan sejumlah artis lain akan berangkat ke New York dan berada di sana selama sekitar 1 bulan.