Wajah Cantik Luna Maya Terpampang di Times Square New York , Artis Indonesia Lain Juga Muncul

Wajah Luna Maya terpampang di salah satu billboard di Times Square New York City.

POS KUPANG.COM -- Luna Maya kin sedang bergemira jelang hajatan besar terkait dirinya pada 26 Agustus nanti

Di tengah kebagaiaan itu, ia semakin bahagia lantaran wahanya terpamoang di billboard di Times Square New York City

Kini Aktris Luna Maya sangat senang wajahnya terpampang di salah satu billboard di Times Square, New York City, Senin (23/8/2021).

Luna menunjukkannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. "How I start my monday with a good news," tulis Luna di keterangan unggahan itu, dikutip dari akun @lunamaya, Senin.

Sebelumnya, wajah sejumlah selebritas Indonesia ditampilkan di billboard tersebut.

Mereka adalah Gading Marten, Luna Maya , Enzy Storia , Febby Rastanty , Denny Sumargo, Alika Islamadina, Uus, Arief Muhammad, Ayla Dimitri, dan Den Dimas.

Bintang-bintang Indonesia tersebut memperkenalkan Erigo, produk fashion asal Indonesia, di New York Fashion Week pada September mendatang.

Selain Luna, influencer dan YouTuber Arief Muhammad juga mengunggah foto billboard yang memajang wajahnya.

Arief mengungkap, ia dan sejumlah artis lain akan berangkat ke New York dan berada di sana selama sekitar 1 bulan.

"Bulan September nanti akan ada sedikit pergerakan anak bangsa yang membuat bangga Indonesia. Mohon doa dan supportnya semoga lancar, yaa," tulis Arief di akun Instagram pribadinya.

Acara ini akan menampilkan sejumlah koleksi terbaru dari desainer-desainer ternama dunia.

