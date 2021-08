Manfaat Buah dan Daun Jambu Air untuk Kesehatan & Kecantikan,Bisa Obati Ambeien hingga Cegah Stroke

POS-KUPANG.COM- Buah dan Jambu Air memiliki manfaat luar biasa untuk Kesehatan dan Kecantikan.

Tanaman ini gampang ditemukan karena tumbuh hampir di seluruh Wilayah Indonesia.



Namun selama ini tak semua orang menyadari bahwa Jambu Air ternyata memiliki khasiat yang luar biasa untuk Kesehatan dan Kecantikan.

Jambu air di Indonesia terdiri dari tiga jenis, Jambu Air merah, Jambu Air Hijau dan Jambu Air putih.

Masing-masing memiliki manfaat luar biasa. Kandungan nutrisi yang ada dalam buah Jambu Air juga tak jauh berbeda.

Secara umum buah jambu Air mengandung vitamin A, C dan E, serat, potasium, myricetin, hexahydroxyflavone, fenolik dan flavonid.

Kandungan nutrisi dalam Jambu Air ini yang memberikan khasiat atau manfaat bagi Kesehatan dan Kecantikan:

Berikut manfaat buah dan Daun Jambu Air untuk Kehatan dan Kecantikan:

1. Mencegah Stroke

Stroke merupakan penyakit yang bisa mengancam nyawa seseorang. Namun tak perlu khawatir, Anda bisa mencegah stroke dengan rajin mengonsumsi jambu air.

Kandungan vitamin C dalam buah ini dapat membantu menurunkan risiko penyakit stroke. Menurut hasil studi dalam oleh Journal of Clinical Nutrition menyatakan konsentrasi vitamin C pada darah yang cukup tinggi akan efektif menurunkan risiko penyakit stroke sebanyak 42 persen.

