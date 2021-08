Aurel Hermansyah Hamil, Ini Reaksi Tak Terduga Krisdayanti dan Ashanty

POS-KUPANG.COM –Anak Krisdayanti, Aurel Hermansyah dikabarkan hamil kembali setelah beberapa waktu lalu keguguran.

Tentu, ini menjadi kabar bahagia bagi keluarga Krisdayanti dan Raul Lemos serta Ashanty dan Anang Hermansyah.

Jelas bahwa, babar kehamilan Aurel Hermansyah disambut bahagia oleh banyak pihak.

Tak terkecuali ibu kandung dan ibu sambung Aurel, Krisdayanti dan Ashanty.

Terlebih sejak kehamilan pertamanya mengalami keguguran, Aurel mendapat support penuh dari keluarganya untuk menyiapkan diri agar segera hamil lagi.

Di tengah kabar bahagia itu, interaksi Kridayanti dan Ashanty pun menjadi sorotan.

Bermula dari ibu kandung Aurel itu mengunggah video yang merekam saat calon cucunya di-ultrasonografi.

"Masya Allah Tabarakkallah, They’re now ready to announce how luckiest they’re going to be chosen as a parents (Mereka sudah siap mengumumkan betapa beruntungnya mereka terpilih untuk menjadi orangtua)," tulis Krisdayanti.

Krisdayanti lalu mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur pada Yang Mahakuasa atas limpahan berkah.

"Terima kasih atas hujan berkah dari-Mu Ya Rabb untuk semua anak-anakku tanpa terkecuali Aurel-Atta, Azriel, Amora, Kellen, semua besar dan hebat. Alhamdulillah," kata Krisdayanti.