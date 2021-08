Lupakan Ahok Veronica Tan Kini Sibuk Bisnis Ini,Natizen Fokus Ini: Semakin Cantik Ibu Vero Kita ini

POS KUPANG.COM -- Tidak butuh lama bagi Veronica Tan untuk kembali bangkit setelah terpuruk usai diceraikan oleh Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok

Ibu tiga anak itu, selain aktiv dengan kegiatan sosial dan musik , ia juga sibuk mengembangkan bisnisnya dalam bidang perdagangan danging sapi import berkualitas tinggi

Bahkan , kini ia pun memerikan tips mengenai bisnis yang merutnya ada seni dan kreativitas

Kesibukannya pun membuat ia melupakan mantan suami yang mencampakannya

Diketahui Ahok yang mantan Gubernur DKI Jakarta dan kini menjabat Komisaris Utama Pertama sudah menikah lagi dengan mantan Polwan yang pernah menjadi pengawal Veronica Tan , Puput Nastiti Devi

Veronica Tan kini sibuk mengurusi bisnisnya dan sudah lupakan Ahok (Instagram)

Aktivitasnya ini dibagian dalam dalam laman sosial media miliknya.

Kalau ada yang bilang dunia bisnis itu mirip dengan seni, sepertinya ada benarnya.

Perpaduan antara logika, perasaan dan perhitungan yang harus matang.

Termasuk juga selalu berkreasi, berinovasi, dan problem solving tiada henti.

Mulai dari riset market, memilih product yang berkualitas, memastikannya tetap segar sampai di rumah konsumen, sampai ke mengurus karyawan yang harus menggunakan pendekatan hati dan perasaan.

Tidak mudah, tapi selalu menarik untuk dikerjakan setiap hari...

.

Untuk seluruh pelaku bisnis, stay strong.

We are in this together, mari kita terus berkreasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan keadaan.

Unggahan Verinica Tan pun mendapat sambutan hangat dari natizen para pengemar

shintacollections21 : Sehat selalu ibu Vero, wanita hebat, multi talenta. Tuhan Yesus Memberkati

kenrickviencent : Wow....semakin cantik ibu vero kita ini....dan usahanya semakin maju....hati yg penuh dengan kerendahan dan sll memanfaatkan perbuatan org lain....akan di tinggikan derajatnya....Tuhan Yesus sll memberkati usaha mu....dan damai sejahtera senantiasa menyertai dirimu ....nicho....nia dan daud.....lope lope saudaraku

jroamertha : Tadi saya mikir ini chef siapa ya baru liat ternyata akun ibu vero, pangling euy semakin cantik aja ibu