Jerinx Hari Ini Diperiksa Sebagai Tersangka, Pose Cantik, Nora Alexandra: Sakit Tapi Sudah Terbiasa

POS KUPANG.COM -- Penggebuk grup band , Superman Is Dead merut rencana hari ini akan diperiksa aparat penyidik polisi terkait perseteruannya dengan pegiat media sosial Adam Deni

Suami Nora Alexandra itu akan diperiksa seagai tersangka dalam kasus yang masih terkait dengan Covid-19 tersebut

Pihak Polda Metro Jaya meminta musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 9 Agustus 2021

Jerinx telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ancaman kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Deni. "(Jerinx) harus datang, sekarang ini sudah penyidikan, bukan penyelidikan. Kalau kemarin kan mengundang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Minggu 8 Agustus 2021 seperti dikutip dari Kompas.com

Sementatra itu sang istri yang selalu memberikan suport pada suaminya membagijan foto cantiknya di akun instagram pribadinya

Wanita blasteran Indonesia Swiss itu menuliskan kalimat untuk menguatkan dirinya menghadapi masalah yang sama yang pernah dialam suaminya

Nora Alexandra merasa terbiasa saat sang suamio, Jerinx SID dijadikan tersangka (Instagram)

"It hurts, but it's ok, i'm used " / Sakit, tapi tak apa, aku sudah terbiasa : tulisnya

Diketahui, Jerinx pernah mendekam di penjara selama 10 bulan lantaran kasus ujaran tak pantas yang membuat Ikatan Dokter Indonesia tersinggung hingga melaporkannya ke aparat hukum

Kali ini , Jerinx dijadwalkan diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin (26/7/2021) lalu.

Namun, drummer band Superman Is Dead itu tidak datang dengan alasan sakit.

