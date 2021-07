8 Drama Korea yang Bakal Tayang Agustus 2021 Lengkap dengan Sinopsis, Catat Jadwalnya 

POS-KUPANG.COM - Percaya atau tidak tapi ternyata Bulan Agustus sudah di depan mata lho!

Bagi pecinta Drama Korea, akan banyak drakor yang siap tayang di bulan Agustus 2021 kali ini.

Drakor-drakor yang tayang ini bisa kamu nikmati sambil terus di rumah saja.

Ini akan jadi cara sempurna untuk kalian menikmati waktu di rumah sambil berdoa semoga pandemi ini segera berakhir.

Dikutip dari Koreaboo, inilah 8 Drama Korea yang akan tayang di bulan Agustus 2021.

1. The Road: Tragedy of One

Tanggal Rilis: 4 Agustus

Serial ini menceritakan kisah rahasia, keinginan, rasa bersalah, dan keselamatan penduduk yang tinggal di “Royal the Hill”, tempat di mana hanya 1 persen penduduk Korea teratas yang tinggal.

Baek Soo Hyun (Ji Jin Hee) adalah pembawa berita yang populer dan dihormati dengan keyakinan yang kuat. Ketika dia menyatakan sesuatu di depan kamera, pemirsa percaya bahwa itu adalah kebenaran.

Namun, Soo Hyun sebenarnya sangat berhati dingin, dan ketika dia menginginkan sesuatu, dia mendapatkannya. Dia menikah dengan anak-anak Seo Eun Soo (Yoon Se Ah), yang mengabdikan diri untuk melindungi keluarganya.