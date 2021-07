Via Kontan.co.id

Kunci Kekuatan Ekonomi China, Dominasi BUMN hingga Peran Dominan Partai Komunis China

POS-KUPANG.COM - Sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat, China adalah negara dengan pemilik badan usaha milik negara (BUMN) terbanyak di dunia.

Di banyak negara, terutama negara Barat, jumlah BUMN bisa dihitung dengan jari alias hanya tak sampai 2 digit.

Indonesia sendiri, saat ini tercatat memiliki perusahaan pelat merah sebanyak 142.

BUMN di Negeri Tirai Bambu sangat mendominasi perekonomian.

Dengan dukungan pemerintah, plus kekuatan modal dari perbankan, operasional bisnis para BUMN China juga menjangkau hampir seluruh negara.

Lalu berapa sebenarnya jumlah BUMN di China dan mengapa mereka begitu perkasa?

BUMN China berada di bawah State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC), semacam Kementerian BUMN di Indonesia.

Berbeda dengan Kementerian BUMN di Indonesia di mana perusahaan negara bertanggung jawab dan diawasi oleh Menteri BUMN sebagai wakil pemegang saham di bawah Presiden RI, SASAC berada di bawah Dewan Negara yang merupakan bagian dari Partai Komunis China (PKC).

Dikutip dari laman resmi SASAC, Rabu (14/7/2021), saat ini ada setidaknya 96 BUMN yang berada di bawah pengawasannya.