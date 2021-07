Contoh Naskah Khutbah Idul Adha 2021 di Rumah: Memaknai Kurban dan Keteladanan Nabi Ibrahim AS



POS-KUPANG.COM - Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban merupakan refleksi atas sebuah peristiwa rohani dari Kisa Pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan sang putra, Ismail AS.

Karena setiap Hari Raya Idul Adha, materi khutbah tak jauh dari kisah perngorbanan ayah dan anak tersebut.

Nah, pada saat pandemi seperti sekarang ini, Pemerintah telah melarang Umat Islam untuk melaksanakan Sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan.

Itu artinya Umat Islam harus Sholat Idul Adha di rumah.

Lalu bagaimana dengan materi khutbah?

Bagi keluarga dengan pengetahuan agama yang mumpuni mungkin tidak masalah. Namun bagi mereka dengan keterbatasa ilmu agama, ini tentu jadi kesulitan tersendiri.

Berikut ini kami rekomendasikan contoh naskah khutbah Idul Adha 2021 di rumah dengan tema Memaknai Kurban dan Keteladanan Nabi Ibrahim.

Perintah untuk menyembelih sang putra itu datang melalui mimpi. Namun, saat penyembelihan, Allah SWT. menggantinya dengan seekor domba. Dari sanalah muncul perintah berkurban tiap Idul Adha.

Melansir NU Online, perintah berkurban ini juga tertulis dalam QS Ash-Shoffat ayat 102 yang berarti, maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim maka Ibrahim berkata. “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!”

Ia menjawab,”Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintakan kepadamu, Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk pada orang-orang yang sabar.” Jawaban Nabi Ismail inilah yang mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup yakni beribadah kepada Allah Swt.