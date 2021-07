Tinju Dunia 2021, Deontay Wilder vs Tyson Fury & Jermell Charlo vs Brian Castano, Kapan Tinju Dunia?

Kabar Tinju Dunia, Tyson Fury vs Deontay Wilder Jilid III, Digelar di Las Vegas, Kapan?

Tinju Dunia 2021, Deontay Wilder vs Tyson Fury & Jermell Charlo vs Brian Castano, Cek Jadwal Tinju Dunia

POS-KUPANG.COM – Kabar terbaru datang dari tinju dunia.

Tinju dunia sangat dinanti-nantikan pemirsa dipelosok negeri termasuk Indonesia.

Kabar tinju dunia terbaru yaitu dunia tinju kelas berat.

Petinju dunia yang naik ring dalam waktu dekat yaitu, Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3.

Informasi yang diperoleh tinju dunia kali ini digelar Sabtu, 24 Juli 2021 mendatang.

Belum tentu tayang di siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne.

Namun sebelumnya pada Minggu (18/7/2021) ada duel Jermell Charlo vs Brian Castano.

Tinju Kelas Berat akan menampilkan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Tyson Fury vs Deontay Wilder dalam perebutan gelar juara WBC.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne atau tidak.

