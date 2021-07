Idul Adha 20 Juli 2021, Sejarah Idul Adha, Tata Cara Lengkap Berkurban di Hari Raya Idul Adha 1442H

Idul Adha 20 Juli 2021, Sejarah Idul Adha, Tata Cara Lengkap Berkurban di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 2021

POS-KUPANG.COM – Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini akan jatuh pada hari Selasa, 20 Juli 2021.

Sebelum menyambut Hari Raya Idul Adha, umat Muslim disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa Arafah atau dikenal puasa Idul Adha yang jatuh pada 9 Zulhijah, tepatnya hari Senin, 19 Juli 2021.

Idul Adha memiliki sejarah yang mesti diketahui oleh generasi saat ini.

Sejarah tidak boleh dilupakan. Termasuk mengenai sejarah kurban.

Sejarah kurban ternyata telah ada sejak zaman Nabi Adam AS.

Hal ini keliru dengan anggapan khalayak ramai yang mengira jika ibadah kurban diperintahkan sejak zaman Nabi Ibrahim AS.

Berkurban terbagi menjadi tiga masa, yaitu pada zaman Nabi Adam AS, zaman Nabi Ibrahim AS, dan zaman Nabi Muhammad SAW.

Pada zaman Nabi Adam AS, kurban dilaksanakan oleh putra-putranya, yaitu Qabil dan Habil.

Hal ini diungkapkan Ustadz H Abdul Karim, S. Ag dalam program BTalk Banjarmasin Post Bicara Apa Saja yang ditayangkan di kanal Youtube Banjarmasin News Video, IG Banjarmasin Post dan FB BPost Online.

