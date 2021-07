7 Drama Korea Terbaik di Paruh Tahun 2021, True Beauty, Taxi Driver hingga Vincenzo 

POS-KUPANG.COM - Inilah deretan Drama Korea terbaik di paruh pertama tahun 2021.

Tahun ini adalah tahun 'makeover' bagi para pembuat drakor.

Jika diperhatikan, tema drakor yang diproduksi tahun ini dinilai lebih beragam. Mulai dari thriller, cinta hingga persahabatan.

Bahkan jika lebih dispesifikasi, para pembuat drakor lebih bervariasi dalam mengambil konflik misalnya tentang pembunuhan berantai, psikopat, main hakim sendiri, penyembuhan hingga persahabatan.

Baca juga: 3 Drama Korea yang Tayang di Netflix Juli 2021, You Are My Spring hingga Kingdom: Ashin of the North

Alur cerita yang dibuat sedemikian rupa dari berbagai genre tersebut selalu berhasil membuat para penikmat drakor bersemangat.

Memasuki pertengahan tahun, ada beberapa drakor terbaik yang rasanya tidak boleh dilewatkan dan masih fresh untuk ditonton.

Dikutip dari Soompi, inilah 7 drakor terbaik yang tayang di paruh pertama tahun 2021.

1. Taxi Driver

Baca juga: Drama Korea Revolutionary Sisters Hingga Hospital Playlist 2 Raih Rating Tertinggi Bulan Juni 2021

Drama SBS “Taxi Driver” melibatkan seorang sopir taksi bernama Kim Do Gi (Lee Je Hoon) yang diam-diam menjadi pejuang kejahatan main hakim sendiri.

Tujuan utamanya, serta tujuan perusahaan pengemudi taksi tempat dia bekerja, adalah membalas dendam atas nama orang-orang yang tertindas dan mereka yang dirugikan.