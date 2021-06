Daebak, Drama Korea Hospital Playlist 2 dan My Roommate Is a Gumiho Raih Rating Tinggi

Drama Korea Hospital Playlist 2 dan My Roommate Is a Gumiho

POS-KUPANG.COM - Drama Korea Hospital Playlist 2 dan My Roommate Is A Gumiho meraih peningkatan rating pemirsa.

Setelah mencetak rekor baru untuk peringkat pemutaran perdana drama tertinggi dalam sejarah tvN minggu lalu, drakor Hospital Playlist 2 tetap kuat untuk episode kedua pada penayangan 24 Juni.

Menurut Nielsen Korea, drama hit ini mencetak peringkat nasional rata-rata 10,1 persen menandai sedikit peningkatan penayangan dari penayangan perdana musimnya seminggu sebelumnya.

Sementara drakor My Roommate Is a Gumiho naik ke peringkat nasional rata-rata 3,8 persen untuk episode terbarunya.

Drakor baru MBC On the Verge of Insanity yang mencapai peringkat tertinggi dari setiap miniseri MBC tahun ini dengan pemutaran perdana malam sebelumnya.

Namun terjadi penurunan pemirsa sedikit untuk episode kedua karena ditayangkan pada waktu yang sama dengan drama populer Hospital Playlist 2.

Siaran drakor terbaru On the Verge of Insanity mencetak peringkat nasional rata-rata 2,7 persen dan 3,3 persen untuk bagian keduanya.

“Monthly Magazine Home” JTBC, yang juga tayang pada jam 9 malam yang sama.

Slot waktu, memperoleh peringkat nasional rata-rata 1,7 persen untuk episode keempatnya.

