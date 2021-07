Anak Ahok BTP dan Veronica Tan Diisukan Akan Bertunangan dengan Anak Pendeta Terkenal Ini, Benarkah?

POS-KUPANG.COM - Adik Ahok BTP, Fifi Lety baru saja menggemparkan neziten.

Kenapa begitu?

Ya, Ipar Puput Nastiti Devi ini mengunggah foto kebersamaan dirinya, anak Veronica Tan dan Ahok BTP yaitu Nicholas Sean serta keluarga pendeta Philip Mantofa.

Foto tersebut berlatar ruang makan, dimana Nicholas Sean, Fifi Lety dan keluarga pendeta Philip makan bersama.

Di sana juga ada istri pendeta Philip dan juga putrinya Vanessa Mantofa.

Baca juga: Penyesalan Ahok Terlambat,Dulu Garang pada Bawahannya,Tersadaar PernahBuat Luka Hati Nicholas Sean

Caption yang ditulis Fifi Lety juga membuat netizen semakin penasaran.

'' Super blessed Lunch with beautiful family our Ps @philipmantofa, dear sis @irenemantofa and @vanessamantofa . One fine day indeed. My kind of ( heaven ) happiness. “good foods, good company, good conversation. “. We are the happiest people in the world''

Caption dan foto ini membuat netizen menduga bahwa sedang ada pembicaraan pertunangan antara Nicholas Sean dan Vanessa Mantofa.

Begini sedikit komentar netizen soal unggahan Fifi Lety:

Baca juga: Nicholas Sean Pernah Takut Dibunuh Ahok BTP, Sampai Unggah di Medsos Soal Penyebabnya, Kenapa?