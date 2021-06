Pindah Keyakinan, Lepas Keartisan,Kini Manohara Aktivis Lingkungan,Jual Masker Bantu HewanTerlantar

POS KUPANG.COM -- Masih ingat artis Manohara Odelia Pinot? Ia kini tak lagi wara wiri di dunia artis di panggung seni Indonesia

Mantan kekasih Ardie Bakrie itu sempat menggemparkan warga Indonesia setelah sang ibu berjuang membebaskannya dari pangeran Sultan Kelantan Engku Muhammad Fakhry di Malaysia

Manohara akhirnya berhasil dibebaskan di Singapura dengan bantuan agen dari Amerika dan Singapura. Ia pung langsung pulang ke Indonesia

Di Indonesia ia memulai karier seagai pemain film, sinetron dan model.

Belum cukup sampai di situ, Manonara kembali membuat heboh setelah kabar dirinya berpindah agama menyebar luas

Ia pun dikabarkan mengaku sudah pindah agama dan kini sebagai seorang kristiani . Namun seiring kabar itu, namanya pun mulai meredup di panggung hiburan Indonesia

Manohara Odelia Pinot kini tinggalkan glamournya dunia keartisan dan banting stir demi lingkungan (Instagram)

Kini, Monahara menghabiskan hari-harnya dengan menjadi aktivis lingkungan

Ia ikut jualan masker untuk mencari dana guna membiasai dan merawat hewan-hewan terlantar

Di akun sosial media instgramnya , ia mengumkan megena jualan maske untuk hewan-hewan liar

Calling all animal lovers Mask by @olive_and_hers & @pawlovesophy setiap keuntungan dari penjualan masker design ini akan di gunakan untuk donasi bantuan hewan terlantar . price idr 120 k untuk order bisa wa ke

081214231661 or dm @pawlovesophy thank you