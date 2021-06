Ini Program Panduan Try In Terbatas Atlet Cabor Atletik NTT PON XX Papua

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Cabang olahraga atletik NTT yang rencanannya menggelar try out namun karena kasus covid masih tinggi maka rencana itu di rubah menjadi program try in. Hal ini dikatakan salah satu pengurus PASI NTT, Dr. Frans Sales, saat dihubungi wartawan Pos Kupang.com, Senin 28 Juni 2021

"Ya benar, perubahan try out diganti dengan program kegiatan try ini dengandasar pelaksanaan sesuai hasil keputusan rapat Ketua Umum dan Pengurus Pengprov PASI NTT tanggal 15 Juni 2021 di Stadion Oepoi. Hal ini juga melihat dan membaca fenomena perkembangan Covid 19 Varian baru di Jateng/Kudus (Semarang ) yang grafiknya masih sangat tinggi, maka try out atlet PON Cabor Atletik NTT kita ganti dengan try In/uji coba terbatas di kalan sendiri," kata Doktor Frans Sales.

Menurut Frans, peserta dari klub2 atletik Kota Kupang, SKO, PPLP, PPLM dan PPLD yang telah diinventarisir oleh pelatih dan sudah dimasukan ke Pengprov. PASI ( panitia terbatas)

Peserta lomba yang telah diinventaris dalam try In terbatas sebagai sparing partners.

Hasil lomba sebagai parameter pelatih Pelatda PON atletik NTT, untuk mendesain perbaikan program guna menyusun acara pelatihan di Fase kompetisi agar puncak penampilan atlet sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan pada bulan Oktober 2021 di Papua.

Panitia terbatas kegiatan try In sangat ketat menerapkan Protokol kesehatan yaitu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. "Kegiatan try In terbatas tidak terbuka untuk masyarakat umum," paparnya.

Doktor Frans Sales berharap dukungan pengertian dan kerjasama yang baik dari semua elemen. Salam Sehat. *)

