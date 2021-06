Daebak, The Penthouse 3 Jadi Drakor Paling Buzzworthy, Hyeri dan Jang Ki Yong Jadi Aktor Paling Buzz

Drama Korea The Penthouse 3 jadi drama paling buzzworthy selama tiga minggu berturut-turut

POS-KUPANG.COM - Drama Korea The Penthouse 3 melanjutkan kekuasaanya di daftar drama paling menarik minggu ini.

Untuk tiga minggu berturut-turut, The Penthouse 3 berhasil menduduki puncak daftar mingguan dari Good Data Corporation dari drama yang paling banyak dibicarakan.

Perusahaan menentukan peringkat tiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas online, video dan media sosial tentang drama yang sedang tayang atau yang bakal ditayangkan.

Tidak hanya The Penthouse 3 yang tetap menjadi nomor 1 dalam daftar drama paling menarik untuk minggu ketiga bulan Juni, tetapi bintangnya, Lee Ji Ah dan Uhm Ki Joon juga berada di peringkat nomor 8 dan nomor 10 dalam daftar pemeran drama buzzworthy atau yang paling banyak dibicarakan.

Sementara bintang drakor tvN My Roommate Is a Gumiho mendominasi peringkat aktor minggu ini.

Hyeri Girls Day mempertahankan posisinya di urutan 1 dalam daftar pemeran paling menarik untuk minggu kedua berturut-turut.

Sementara lawan mainnya Jang Ki Yong naik ke urutan dua.

Dan drakor My Roommate Is a Gumiho juga naik ke urutan tiga dalam daftar paling menarik minggu ini.

Selain itu, empat drakor yang baru saja memulai debutnya masuk dalam daftar minggu ini.

Drakor tersebut adalah Hospital Playlist 2 tvN naik ke urutan 2, sementara At a Distance Spring is Green KBS 2TV di posisi 4, drakor Nevertheless JTBC di urutan 6 dan Voice 4 tvN di urutan 8.