Paul Pogba Jadi Man of the Match Prancis vs Jerman di Euro 2020: "Kami Semua Menyumbang Usaha"

POS-KUPANG.COM - Timnas Prancis mengawali penampilan di Euro 2020 atau Piala Eropa 2020 dengan kemenangan 1-0 atas Timnas Jerman, Selasa 15 Juni 2021 atau Rabu 16 Juni 2021 dini hari WIB.

Gol tunggal Prancis di Stadion Allianz, Jerman, tersebut bukan hasil sontekan langsung dari Timnas Prancis, melainkan lewat gol bunuh diri Mats Hummels pada menit ke-20.

Timnas Perancis bahkan sempat dua kali lagi menceploskan bola ke gawang Manuel Neuer lewat Kylian Mbappe dan Karim Benzema.

Namun, gol-gol tersebut dianulir karena adanya offside dalam proses gol. Pertandingan pun berakhir dengan timnas Jerman lebih banyak menguasai si kulit bundar tanpa benar-benar mengancam gawang Hugo Lloris.

Bahkan, Ilkay Guendogan cs menyelesaikan laga dengan hanya sekali mencatatkan satu tembakan tepat sasaran.

Baca juga: Hasil Euro 2020 -Prancis vs Jerman: Juara Dunia Awali Euro 2020 dengan Sempurna, Der Panzer Tumbang

Kendati Perancis tak kebobolan, UEFA akhirnya memilih Paul Pogba sebagai Man of the Match atau pemain terbaik laga Grup F tersebut.

Seusai laga, Pogba mengutarakan kalau penghargaan Man of the Match tersebut adalah bonus di atas kemenangan Les Bleus.

"Performa tim adalah hal paling penting," tutur gelandang Manchester United tersebut di situs resmi UEFA.

"Tanpa mereka, saya tak akan bermain sebagus ini. Kami semua menyumbang usaha."