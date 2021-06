Jessica Mila: Pacar Baru

POS-KUPANG.COM- SEMPAT menjadi teka-teki, akhirnya aktris Jessica Mila mengakui hubungan spesial antara dia dengan Yakup Hasibuan, putra pengacara kondang Otto Hasibuan.

Tersipu, Jessica membenarkan jika hubungannya dengan Yakup benar adanya dan sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaan.

"Emang beneran deket, bahkan enggak ada hubungan sama kerjaan sama sekali," kata Jessica Mila dikutip dari YouTube KH Infotainment. Bintang film Mata Batin ini menyebut kedekatannya dengan Yakup belum lama terjalin. "Belum lama sih," ucapnya singkat.

Baca juga: Pelindo III Lakukan Operasi Penertiban Premanisme dan Pungli di Pelabuhan Tenau

Baca juga: Pemukulan Massa Aksi GEMPPA Aloe, PMKRI Kupang: Harus Ada Sanksi Oknum Polisi & Pol PP

Rumor kedekatan Jessica Mila dengan Yakup mulai menarik perhatian ketika aktris berusia 28 tahun itu mengunggah fotonya bersama Yakup.

Keduanya terlihat tersenyum bahagia dalam foto berkonsep retro itu.

"Days come and go but golden memories stay (hari-hari datang dan pergi tapi kenangan yang baik akan tetap bertahan)," tulisnya saat itu dalam keterangan foto di akun Instagram @jscmila. (kompas.com)