Renungan Harian Katolik, Senin 14 Juni 2021: MEMBALAS (Matius 5:38-42)





Oleh: RD. Fransiskus Aliandu

POS-KUPANG.COM - Umumnya kita tahu apa yang dimaksud dengan konsep balas budi. Orang berbuat baik kepada kita, lantas kita berbuat baik kepada mereka.

Balas budi merupakan konsep merasakan atau berperilaku ke orang lain selayaknya mereka merasakan atau berperilaku kepada kita.

Sepertinya konsep ini tidak perlu dijelaskan lebih mendalam lagi karena ya…kita semua sudah memahami dan mengamalkannya. Konsep balas budi sudah jadi dasar dari perilaku kita kepada sesama.

Barangkali bisa disebut kebalikan, kita pun tahu adanya konsep balas dendam. Orang berbuat jahat kepada kita, lantas muncul dalam diri perasaan tidak nyaman dan keinginan untuk membalas dengan perbuatan yang kurang lebih sama, bahkan dengan level yang tinggi atau berat.

Harus diakui konsep balas membalas sudah jadi dasar dari perilaku kita kepada sesama. Orang-orang inspiratif menyebutnya, 'The Golden Rule: To treat others the way you want to be treated'.

Orang Jakarta lebih familiarnya ke ungkapan: "Loe asyik gue santai, loe usik gue bantai". Orang di kampungku punya ungkapan, "Engko baek, saya baek; engko jahat, saya lebih jahat".

Yesus memaklumkan prinsip yang sangat radikal. Dengan mengutip hukum lama, "Mata ganti mata, gigi ganti gigi" yang berlaku dalam zaman Perjanjian Lama (Kel 21:23-25; Im 24:19; Ul 19:21), Yesus berkata kepada para murid, "Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kiri. Yang menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Yang memaksa engkau berjalan satu mil, berjalanlah dengan dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta dan janganlah menolak orang yang meminjam" (Mat 5:39-42).

Walau radikal, sebetulnya prinsip baru itu justru menunjukkan betapa realistisnya Yesus. Memang hampir tak masuk akal kedengarannya. Namun dalam kenyataan, yang jahat tak pernah dapat diatasi atau ditundukkan dengan jahat. Pasti akan terbentuk lingkaran setan. Yang jahat memunculkan yang jahat, dan begitu seterusnya, tak berujung. Yang jahat akan tak berdaya, jika dihadapi dengan yang baik, dengan kedermawanan.