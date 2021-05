Ditjen Dikti Minta Undana Sosialisasi Program Peningkatan Kompetensi Dosen - Tendik

POS-KUPANG.COM I KUPANG - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tingg (Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibud Ristek) meminta Universitas Nusa Cendana (Undana) melaksanakan sosialisasi program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (tendik/non-degree program) tahun 2021.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat dari Ditjen Dikti bernomor 1295/E4/KK.04.02/2021 tertanggal 18 Mei 2021.

Surat yang ditandatangani Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti, Mohammad Sofwan Effendi itu ditujukan kepada pimpinan Perguruan Tinggi Akademik dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI di lingkungan Kemendikbud Ristek.

Disebutkan, Direktorat Sumber Daya, Ditjen Dikti akan melaksanakan sosialisasi terhadap masing-masing program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi Akademik dengan jadwal pelaksanaan, yaitu: Pertama, pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 14.00 WIB, akan dilakukan sosialisasi program detasering.

Kedua, pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 09.00 WIB, akan dilakukan sosialisasi program World Class Professor (WCP).

Ketiga, pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 14.00, akan dilakukan sosialisasi program Kemitraan Dosen LPTK dengan guru di Sekolah.

Keempat, pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 09.00 WIB, akan dilakukan sosialisasi program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tendik.

Kelima, pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 14.00 WIB, akan dilakukan sosialisasi program Magang Dosen ke Industri.

Keenam, pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 09.00 WIB, akan dilakukan sosialisasi program Magang PLP ke Perguruan Tinggi.

Ketujuh, pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 14.00, akan dilakukan sosialisasi program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME).

Kedelapan, pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 09.00 WIB, akan dilakukan sosialisasi program Post Doctoral.

Bagi dosen dan tendik di Perguruan Tingi Akademik yang berminat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program peningkatan dosen dan tendik dapat mendaftar melalui link pendaftaran: http://ringkas.kemendikbud.go.id/sosialisasinondegree, dengan batas waktu pendaftaran sampai tanggal 29 Mei 2021. (rfl/humas undana/pol).